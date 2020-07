Pensioni 2020: la quattordicesima anche al coniuge superstite (Di lunedì 6 luglio 2020) Non tutte le Pensioni prevedono la quattordicesima mensilità, nel caso della pensione di reversibilità la quattordicesima mensilità spetta anche al coniuge superstite. La pensione di reversibilità è una misura previdenziale che fa parte delle Pensioni news nel 2020, e stabilisce una somma aggiuntiva (quattordicesima) a favore del coniuge superstite, ma con requisiti specifici, vediamo di cosa si tratta. Pensione di reversibilità Tra le Pensioni 2020 la pensione di reversibilità rappresenta una tutela per la famiglia, infatti, viene riconosciuta ai familiari superstiti e l’importo varia in base al grado di parentela. Nello specifico viene erogata: al coniuge o al convivente unioni civili. Viene riconosciuto anche al coniuge divorziato a condizione che il titolare dell’assegno non si sia risposta e che la data ... Leggi su notizieora

