Pedullà: "Tre top club su Milik, ma certe contropartite sono molto fantasiose" (Di lunedì 6 luglio 2020) Quale futuro per Arkadiusz Milik? Considerando la trattativa avanzata per Victor Osimhen, è evidente che ad oggi sia molto più probabile il suo addio. Leggi su tuttonapoli

juve_magazine : RT @calciomercato_m: MERCATO - Pedullà: 'Napoli-Osimhen, va solo chiusa la trattativa con il Lille' - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: MERCATO - Pedullà: 'Napoli-Osimhen, va solo chiusa la trattativa con il Lille' - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: MERCATO - Pedullà: 'Napoli-Osimhen, va solo chiusa la trattativa con il Lille' - roma_magazine : RT @calciomercato_m: MERCATO - Pedullà: 'Napoli-Osimhen, va solo chiusa la trattativa con il Lille' - calciomercato_m : MERCATO - Pedullà: 'Napoli-Osimhen, va solo chiusa la trattativa con il Lille' -

Ultime Notizie dalla rete : Pedullà Tre

Napoli Magazine

"Osimhen si sta convincendo ora? Falso. Va solo chiusa la trattativa con il Lille, settimana calda", questo il tweet di Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia in merito ai r ...Tutti pazzi per Domink Szoboszlai. Il talento ungherese del Salisburgo è ufficialmente uno dei crack del calciomercato internazionale 2020. Un calciatore sulla bocca di tutti, per talento e per età an ...