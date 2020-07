Passaggio di consegne al Rotary Club: Ambrogio Romano nuovo presidente (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il notaio Ambrogio Romano guiderà il Rotary Club di Benevento nell’anno 2020/2021. Il neo presidente subentra all’avvocato Luigi Marino. La cerimonia del Passaggio delle consegne si è svolta nell’insolita cornice dell’Hortus Conclusus. Erano presenti, il past president Luigi Marino, il neo presidente Ambrogio Romano, i membri del consiglio Direttivo e gli assistenti del Governatore uscente Pasquale Verre, Enzo Megna, e dell’entrante Massimo Franco, Enza Nunziato. Il nuovo consiglio direttivo è costituto da: presidente Ambrogio Romano, Vicepresidente Rossella Del Prete, Segretario Domenico Zerella, Tesoriere Paolo Palummo, Prefetto Vito Renis, Consiglieri: Massimo Fini, Rossella Molinaro, Giovanni Cavuoto; Past President Luigi Marino e presidente in coming Enza ... Leggi su anteprima24

