Partenze per Ischia e Procida, ripristinata la capienza del 100% a bordo delle navi (Di lunedì 6 luglio 2020) L’ordinanza 60 del governatore De Luca ha eliminato le restrizioni anti covid a bordo delle navi e degli aliscafi in partenza per Ischia e Procida, imposte nei mesi scorsi. navi ed aliscafi per Ischia e Procida possono tornare al 100 % della capienza dei passeggeri: lo ha stabilito l’ordinanza 60 del governatore De Luca che ha eliminato le restrizioni anti covid imposte nei mesi scorsi derogando di fatto all’obbligo del distanziamento sociale di almeno un metro. Resta per i passeggeri l’obbligo di indossare la mascherina a bordo e quello per le compagnie di igienizzazione delle unità navali e pulizia degli impianti di condizionamento. L'articolo Partenze per Ischia e Procida, ripristinata la capienza del 100% a bordo delle navi proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco Leggi su 2anews

Annullamenti di voli aerei, mancati rimborsi per viaggi non usufruiti e spese aggiuntive per gli indotti spostamenti delle date di partenza, sono ormai all'ordine del giorno, con i viaggiatori che in ...

In contemporanea con la ripresa (o meglio, con la partenza) del Mondiale Formula Uno 2020 interrotto a causa dell'emergenza Coronavirus, Codemasters lancia sul mercato il nuovo videogioco della massim ...

