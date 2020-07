Parisi: frammentazione regionale ha creato confusione istituzionale (Di lunedì 6 luglio 2020) Roma – “La situazione sociale ed economica nella quale versa il Paese e la nostra regione non consente celebrazioni retoriche. Siamo stati travolti dalla pandemia nel momento di massima debolezza economica, politica e istituzionale. Oggi e’ necessario ricostruire il Paese su basi completamente nuove”. Cosi’ Stefano Parisi, promotore di Ricostruire, durante la seduta dedicata al cinquantesimo anniversario dal primo Consiglio regionale del Lazio. “La frammentazione regionale- prosegue- non ha portato quell’efficienza e quella valorizzazione del territorio che i padri costituenti immaginavano. Il divario tra le diverse aree del Paese e’ aumentato. All’autonomia non e’ corrisposto un adeguato livello di responsabilita’, innanzitutto fiscale, nei livelli regionali di Governo. La riforma del Titolo V della costituzione, che ha ... Leggi su romadailynews

