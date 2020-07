Palermo, Pelagotti in bilico: si valuta Vicario (Di lunedì 6 luglio 2020) Il Palermo pensa di sostituire l'attuale portiere in rosa con uno più giovane e di prospettiva. Sarebbe questa l'idea alla base della rottura con Alberto Pelagotti, il portiere che ha trascinato la squadra alla promozione.LA ROTTURAcaption id="attachment 987883" align="alignnone" width="594" Pelagotti Palermo (getty images)/captionI motivi della rottura tra le parti starebbero nella differenza di vedute sulla prosecuzione del progetto tecnico. Il Palermo vorrebbe puntare su un portiere più giovane e maggiormente "futuribile", che sia in grado di garantire sia rendimento che una possibile plusvalenza in futuro. Pelagotti non accetta il ruolo di chioccia e vuole stare in rosa da protagonista, e da questa differenza di vedute sarebbe nata una rottura difficilmente sanabile, col team di mercato del Palermo che sta iniziando a valutare altri ... Leggi su itasportpress

