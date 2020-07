Pago su Radio 105 risponde a domande imbarazzanti su Serena: “Sei ancora innamorato?” (Di lunedì 6 luglio 2020) Pago ha rilasciato un’intervista a Daniele Battaglia e Diletta Leotta su Radio 105 ed ha risposto a tutte le curiosità dei due conduttori. Nello spazio destinato alla trasmissione Take away, che va in onda dalle 12.00 alle 13.l00, il cantante si è svelato raccontando anche aneddoti sulla sua ex Serena Enardu. Durante l’intervista, infatti, la Leotta non ha potuto fare a meno di chiedere al suo ospite Radiofonico se fosse ancora innamorato. L’artista ci ha girato molto attorno e alla fine ha dato la sua risposta. L’intervista a Pago su Radio 105 Nel corso del programma Take Away di Radio 105, Pago ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al suo nuovo libro e anche in relazione a questioni un po’ più personali. Inizialmente il dibattito è stato molto tranquillo incentrato essenzialmente sulla sua carriera professionale. Il ... Leggi su kontrokultura

