Ostia, anziana signora si toglie la vita lanciandosi nel vuoto (Di lunedì 6 luglio 2020) Soffriva da tempo di depressione un’anziana signora di Ostia, che stamattina verso le ore 12:30 ha deciso di togliersi la vita lanciandosi nel vuoto dal proprio balcone. La donna viveva in un’appartamento di Via Armando Crisciani ed era molto conosciuta nel proprio quadrante di Ostia Ponente e Piazza Ener Bettica. Ancora in corso di accertamento le dinamiche dell’infausta tragedia. Secondo le ricostruzioni della Polizia di Stato, la donna si sarebbe lasciata cadere dal proprio balcone situato al terzo piano dei palazzi a Via Armando Crisciani. Atterrata malamente proprio all’incrocio tra Via Armando Crisciani e Via delle Azzorre, l’impatto con il marciapiede è stato fatale per la donna. Tantissimi i residenti occorsi subito al momento dell’incidente, nel vano tentativo di offrire i primi soccorsi all’anziana ... Leggi su ilcorrieredellacitta

