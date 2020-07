Oscar Branzani e Eleonora Rocchini “Qualcosa non torna” i fan sollevano dubbi (FOTO) (Di lunedì 6 luglio 2020) Quella fra Oscar Branzani e Eleonora Rocchini sembra una storia infinita, i due di nuovo insieme ma i fan non sembrano convinti Sembra proprio non avere fine la storia tra Oscar Branzani e Eleonora Rocchini. Al momento, dopo tante disavventure, i due pare siano di nuovo insieme. A dimostrarlo sono gli scatti postati sui social, e pare che i due stiano trascorrendo insieme un periodo di serenità. Dopo tanti tira e molla questa sarà finalmente la volta definitiva? Non è dato saperlo con certezza, anche perché spesso ci sono delle cose contrastanti. Infatti, qualche giorno fa prima sembrava che fossero tornati insieme, poi hanno fatto sorgere dei dubbi alcune parole pronunciate dall’ex corteggiatrice. La Rocchini ha detto infatti di non essere fidanzata, ma se anche lo fosse non lo direbbe. L’ex corteggiatrice ha detto queste parole su Instagram, ... Leggi su kontrokultura

