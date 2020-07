OnePlus Nord avrà un dettaglio importante per la fotocamera posteriore (Di lunedì 6 luglio 2020) OnePlus continua a rilasciare informazioni su Nord, il nuovo medio gamma in arrivo per il 21 luglio. Oggi scopriamo due nuovi dettagli. L'articolo OnePlus Nord avrà un dettaglio importante per la fotocamera posteriore proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

24h_Tecnologia : OnePlus Nord, l'attesa è finita: lancio il 21/7: A quanto pare manca davvero poco al lancio di OnePlus Nord, che do… - infoitscienza : Ancora 2 settimane di pazienza: OnePlus Nord verrà svelato il 21 luglio, in AR - DarioConti1984 : OnePlus Nord: rivelata ufficialmente la confezione di vendita - - infoitscienza : OnePlus Nord: rivelata ufficialmente la confezione di vendita - GianniVaretto : OnePlus Nord, il ritorno dello smartphone da meno di 500€ -