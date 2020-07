Ocean Viking verso Porto Empedocle: i migranti saranno trasferiti sulla nave quarantena (Di lunedì 6 luglio 2020) migranti, Ocean Viking verso Porto Empedocle. I profughi saranno trasferiti sulla nave quarantena. ROMA – Ocean Viking verso Porto Empedocle. La lunga attesa della Ong sembra essere finita con il Governo italiano che ha autorizzato lo sbarco dei 180 migranti a bordo che saranno trasferiti sulla nave quarantena per 14 giorni di isolamento fiduciario. sulla Moby Zaza in questo momento ci sono altri 208 profughi che nei giorni scorsi sono stati tratti in salvo dalla Sea Watch. E tra questi anche 28 positivi che si trovano isolati dal resto del gruppo in una zona rossa che non è accessibile solo al personale sanitario. Tamponi a bordo della Ocean Viking Lo sbarco dei migranti dovrebbe avvenire solo dopo aver ricevuto i risultati dei tamponi. Per la prima volta, infatti, il Viminale è riuscito ad ottenere il via libera da parte delle Ong di effettuare tutti ... Leggi su newsmondo

