Ocean Viking, la reazione di gioia dei 180 migranti all’annuncio dello sbarco: il video (Di lunedì 6 luglio 2020) La reazione è stata di gioia, quando ieri i membri dell’equipaggio hanno comunicato ai 180 migranti a bordo della Ocean Viking che l’Italia ha acconsentito all’attracco e allo sbarco a Porto Empedocle, Agrigento. A tutti è stato effettuato il tampone e si attendono i risultati. Stamattina ls ong Sos Mediteranee ha scritto: “L’imbarcazione è in rada fuori da Porto Empedocle su richiesta dell’autorità portuale. La nave è ancorata e attende istruzioni. Al momento non abbiamo ricevuto informazioni su come e quando avverrà lo sbarco”. L'articolo Ocean Viking, la reazione di gioia dei 180 migranti all’annuncio dello sbarco: il video proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

davidealgebris : Ma come si permette Salvini di tenere ostaggi 180 disperati sulla Ocean Viking? Razzista e disumano.. A scusate si… - matteosalvinimi : Altri 180 da far sbarcare (e mantenere) a carico degli Italiani. Ma i soldi per aiutare tutti i disabili non ci son… - LegaSalvini : ??Minacciano il suicido... e il governo accoglie i 180 clandestini della Ocean Viking, avanti c’è posto. CI FATE VE… - EspEspos : Tutto tace - dado75x : RT @matteosalvinimi: Altri 180 da far sbarcare (e mantenere) a carico degli Italiani. Ma i soldi per aiutare tutti i disabili non ci sono..… -