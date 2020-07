Ocean Viking esulta: sbarchiamo. Salvini silura Conte: complice degli scafisti (Di lunedì 6 luglio 2020) La Ocean Viking è in rada fuori da Porto Empedocle su richiesta dell'autorità portuale. "La nave è ancorata e attende istruzioni. Al momento non abbiamo ricevuto informazioni su come e quando avverrà lo sbarco", scrive su Twitter la Ong tedesca Sos Mediterranee. A bordo 180 migranti soccorsi dalla ong nel mediterraneo. L'attesa è legata all'esito dei tamponi Covid 19 per i migranti a bordo della Ocean Viking, che si saprà entro la mattinata. Si tratta di 60 persone provenienti dal Bangladesh, 3 del Camerun, 17 egiziani, 11 eritrei, 6 del Ghana, 1 ivoriano e 1 del Mali, 11 del Marocco, 46 Pakistani, 16 tunisini, 1 nigeriano, 4 del Sud Sudan e 3 del Sudan del Nord. Intanto entro la tarda mattinata di oggi i 169 migranti che hanno trascorso la quarantena sulla nave Moby Zaza lasceranno il traghetto per essere trasferiti in un ... Leggi su iltempo

