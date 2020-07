Ocean Viking arriva a Porto Empedocle, si attende esito tamponi (Di lunedì 6 luglio 2020) La Ocean Viking è ancorata fuori da Porto Empedocle, come da indicazioni ricevute dalla Capitaneria di Porto. Ieri è stato autorizzato lo sbarco dei 180 migranti che ha a soccorso in mare. Ad ora, informa la ong Sos Mediterranee, “non abbiamo avuto istruzioni su come e quando avverrà lo sbarco” dei migranti soccorsi.L’Ocean Viking è arrivata in rada di Porto Empedocle (Agrigento) poco prima delle 5. Il trasbordo sulla nave-quarantena Moby Zazà avverrà, se non ci saranno direttive dell’ultim’ora da parte del Viminale, direttamente in rada. Infatti, alla nave non è stato assegnato nessun “Porto sicuro”. La nave, per ordine della Capitaneria di Porto, è, dunque, ferma in rada davanti al Porto.E in rada c’è anche la Moby Zazà e la nave di un’altra ong: la Sea Watch3. ... Leggi su huffingtonpost

