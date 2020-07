Ocean Viking ancora davanti Porto Empedocle con 180 migranti: “Nessuna indicazione”. Sbarcati i 169 dalla nave-quarantena (Di lunedì 6 luglio 2020) È ancora bloccata davanti a Porto Empedocle la nave Ocean Viking della ong Sos Mediterranee con a bordo 180 migranti salvati in acque internazionali. Dopo che i responsabili dell’organizzazione hanno annunciato, ieri, l’ok allo sbarco nel Porto siciliano, notizia che ha provocato le esultanze di chi, a sinistra, chiedeva un attracco per la nave, si attendono ancora comunicazioni ufficiali da parte delle autorità italiane. “Al momento non abbiamo ricevuto informazioni su come e quando avverrà lo sbarco”, fanno sapere su Twitter dalla ong. Non è ancora chiaro, quindi, se lo scalo siciliano possa essere dichiarato ‘Porto sicuro’, per uno sbarco defintivo, per svolgere il trasbordo sulla nave-quarantena Moby Zazà o se invece questo dovrà avvenire direttamente in rada. Intanto, proprio i 169 passeggeri del ... Leggi su ilfattoquotidiano

