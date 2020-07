Nuove disposizioni ministeriali per la cassa integrazione in deroga (Di lunedì 6 luglio 2020) Il Ministero del Lavoro illustra la nuova disciplina riguardante la cig in deroga introdotta dal Dl Rilancio, alla luce delle varie modifiche e integrazioni. Nel dettaglio, si tratta di chiarimenti e Nuove scadenze delle domande da parte dei datori di lavoro interessati all’anticipazione del 40% del trattamento da parte dell’INPS. L’istituto di previdenza indicava infatti il 3 luglio come data ultima per la trasmissione delle domande riferite a nuovi periodi di cig in deroga precedenti il 18 giugno, mentre il Ministero, pur riconoscendo tale primaria scadenza, concede tempo per questa fattispecie fino al 15 luglio, indicando invece il 17 luglio come data ultima per le domande relative a periodi successivi all’entrata in vigore del Decreto Cig. “In tutti i casi in cui l’istanza non sia trasmessa entro i suddetti termini – si legge -, la medesima ... Leggi su quifinanza

