Nuova partnership per Atomic: sarà sponsor tecnico esclusivo dello ‘Sci Club Cortina’ (Di lunedì 6 luglio 2020) Nel segno dello sport e dello sci, per supportare le giovani promesse al pari dei campioni, Atomic prosegue nella politica d’ampliamento e nella consolidazione dei rapporti tecnici con alcune delle realtà dello sci agonistico più attive e prestigiose d’Italia. Dopo la firma del contratto di sponsorizzazione con Falconeri Ski Team, avvenuta la scorsa stagione invernale, il marchio a tre punte ha il piacere di comunicare anche la recente sottoscrizione di collaborazione come sponsor tecnico esclusivo con uno dei “Club” più importanti d’Italia: lo Sci Club Cortina. La firma dell’importante contratto triennale con lo Sci Club Cortina, un riferimento sul territorio delle Dolomiti, definisce Atomic quale fornitore unico per quanto riguarda i materiali tecnici per tesserati e allenatori, parliamo di sci, scarponi, attacchi, ma ... Leggi su sportfair

nexipayments : Alessandro Piccioni, Head of strategy & innovation, su @Affaritaliani racconta della nuova partnership strategica c… - ing_ruberto : Nuova partnership Studio Ruberto & M3S di Roma per il monitoraggio delle strutture - Simo8806900458 : RT @CalcioFinanza: Juventus, nuova partnership con Bose Professional - alberto79 : RT @CalcioFinanza: Juventus, nuova partnership con Bose Professional - JuventusJay : RT @CalcioFinanza: Juventus, nuova partnership con Bose Professional -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova partnership Juventus, nuova partnership con Bose Professional Calcio e Finanza Nasce il Taranto jazz festival

Taranto si prepara ad accogliere la I Edizione del Taranto Jazz Festival dal 14 al 19 luglio. Una settimana di eventi e una madrina d’eccezione: Tosca. L’evento è organizzato dall’associazione Taranto ...

Il liberty in Toscana: torna la Art Nouveau week

In occasione della seconda edizione dell’Art Nouveau Week, manifestazione internazionale dedicata alla corrente culturale e artistica Art Nouveau, l’Associazione Italia Liberty presenta un inedito pal ...

Taranto si prepara ad accogliere la I Edizione del Taranto Jazz Festival dal 14 al 19 luglio. Una settimana di eventi e una madrina d’eccezione: Tosca. L’evento è organizzato dall’associazione Taranto ...In occasione della seconda edizione dell’Art Nouveau Week, manifestazione internazionale dedicata alla corrente culturale e artistica Art Nouveau, l’Associazione Italia Liberty presenta un inedito pal ...