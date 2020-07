Nuova moria di pesci nel Tevere: l’OIPA chiede un monitoraggio approfondito, continuo e a lungo termine [FOTO] (Di lunedì 6 luglio 2020) Nuova strage di pesci a Roma. Centinaia di pesci morti galleggiano sul Tevere all’altezza di Ponte Regina Margherita. Un’altra moria è stata registrata inoltre a Isola Sacra, nel Comune di Fiumicino. Dopo l’allarme per la moria di pesci nel Tevere lanciato dall’Oipa a fine maggio, che ha portato all’intervento dell’Arpa e dell’Asl Roma 1, purtroppo dobbiamo registrare che la strage non si è arrestata. Le successive analisi hanno evidenziato tracce di pesticidi – anche vietati – che, secondo quanto si legge nei rapporti, per le quantità non significative non sarebbero la causa certa della morte degli animali. L’Oipa chiede alle autorità competenti – Regione, Comune e Asl – un monitoraggio più approfondito, continuo e a lungo termine del Tevere nonché ... Leggi su meteoweb.eu

