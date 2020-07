“Non mangiate le marmotte, né cotte né crude”: l’allarme delle autorità della Mongolia dopo i nuovi casi di peste bubbonica (Di lunedì 6 luglio 2020) Dalla Cina arriva un nuovo allarme: in Mongolia è stato registrato il primo nuovo caso di peste bubbonica, malattia che un tempo era la più temuta al mondo, ma che ora può essere facilmente curata con antibiotici. Si tratta di un pastore di Bayannur che ha mangiato carne di marmotta: ora è in quarantena e in condizioni stabili, ma le autorità locali stanno indagando su un secondo caso sospetto, come riferisce il ‘Global Times‘ cinese. Per questo il governo locale ha lanciato un allarme di livello 3 che proibisce la caccia e il consumo della carne – sia cotta che soprattutto cruda – animali selvatici come la marmotta, perché potenziali portatori della peste. Non solo, invita anche il pubblico a denunciare casi sospetti, fino alla fine dell’anno. Il primo caso è stato segnalato in un ospedale di Urad Middle ... Leggi su ilfattoquotidiano

Corriere : Mongolia, torna la peste. L’allerta: «Non mangiate le marmotte» - Corriere : Mongolia, torna la peste. L’allerta: «Non mangiate le marmotte» - MaccioCapatond8 : RT @MaxMangione: Un consiglio da amico: non mangiate insalatone con cipolla di Tropea se poi dovete usare la mascherina. - pensieri_vivaci : Siamo nel secondo semestre 2020: Mongolia, torna la peste bubbonica. Le autorità: «Non mangiate le marmotte»… - markgmm : Mongolia, torna la peste. L’allerta: «Non mangiate le marmotte» -

Ultime Notizie dalla rete : “Non mangiate Totti procuratore, Simone Bonavita è il suo primo assistito: «In ricordo del fratello morto andando al campo» Corriere della Sera