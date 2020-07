Nicola Gardini è il nuovo presidente di Adriano Salani Editore (Di lunedì 6 luglio 2020) Adriano Salani Editore comunica la nomina di Nicola Gardini a presidente della casa editrice. A seguito della scomparsa di Luigi Spagnol lo scorso 14 giugno, presidente della casa editrice Salani, è stato nominato per la carica di presidente Nicola Gardini, in un’ottica di continuità del percorso tracciato in questi anni dallo storico Editore. Gianluca Mazzitelli, che già condivideva la direzione della casa editrice con Luigi Spagnol, viene confermato nel ruolo di amministratore delegato. Nicola Gardini è professore a Oxford di Letteratura italiana e Letterature comparate e autore di fortunati saggi sul mondo classico e sul Rinascimento. Saggista, poeta, romanziere e pittore, tra i suoi ultimi successi editoriali ricordiamo Viva il latino, edito da Garzanti è tradotto in numerose lingue. Nicola Gardini è stato ospite sulle pagine di ... Leggi su domanipress

