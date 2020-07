Nick Cordero morto a 41 anni per coronavirus | L’addio della moglie (Di lunedì 6 luglio 2020) L’attore canadese Nick Cordero, attivo in campo televisivo, teatrale e cinematografico, è morto a soli 41 anni per coronavirus dopo l’amputazione della gamba. Nick Cordero, attore canadese di teatro, televisione e cinema, è morto a soli 41 anni per coronavirus, 95 giorni dopo aver subito l’amputazione della gamba. Il decesso è avvenuto lo scorso 5 … L'articolo Nick Cordero morto a 41 anni per coronavirus L’addio della moglie è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

