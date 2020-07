Nave Talia, la foto simbolo della tragedia: il migrante in braccio al marinaio (Di lunedì 6 luglio 2020) Magro e spaventato, con lo sguardo fisso. L’immagine ha fatto il giro della rete che la paragona alla Pietà, al corpo del Cristo morente, è quella del migrante portato a braccia da un marinaio, su una nave che di solito trasporta bestiame. Le ogn mostrano questa e altre immagini dalla nave Talia, mercantile libanese che porta una cinquantina di migranti. Li hanno recuperato in condizioni estreme. Erano bloccati a pochi chilometri da Malta. La Valletta si rifiutava di farli sbarcare. https://twitter.com/alarm_phone/status/1279378228000555009 Leggi su vanityfair

eziomauro : La foto shock dell'uomo sulla nave Talia simbolo della tragedia dei migranti - Izanamiel : RT @RescueMed: ?? NAVE #TALIA ABBANDONATA DALLE AUTORITÀ: A BORDO CONDIZIONI DISUMANE Le condizioni a bordo del mercantile sono estremament… - salvatore585 : La nave Talia adatta al trasporto animali? Perfetta! - Sermocity : RT @RescueMed: La drammatica foto dell'uomo sulla nave Talia simbolo della tragedia dei migranti. (di @fabiotonacci su @repubblica) https… - fradelcor : RT @galatacla: LE FAVOLE NON BASTANO Nel giorno in cui il gambiano Musa, arrivato 4 anni fa in Italia su 1barcone come minore non accompagn… -

Ultime Notizie dalla rete : Nave Talia Il dramma dei migranti nel ventre della nave Talia La Repubblica Migranti: fonti, 'Porto Empedocle non è stato assegnato come porto sicuro'

Porto Empedocle (Agrigento), 6 lug. (Adnkronos) - Il porto di Porto Empedocle (Agrigento) "non è stato assegnato alla nave Ocean Viking come Pos, cioè come porto sicuro, perché in Italia, a causa dell ...

Il “salviniano” Sinisa e la favola di Musa

Ieri a San Siro ha regalato con un suo goal la vittoria al Bologna. Ma la rete di Juwara non è solo un'impresa sportiva, perché ha permesso a una squadra di provincia di battere con un goal di svantag ...

Porto Empedocle (Agrigento), 6 lug. (Adnkronos) - Il porto di Porto Empedocle (Agrigento) "non è stato assegnato alla nave Ocean Viking come Pos, cioè come porto sicuro, perché in Italia, a causa dell ...Ieri a San Siro ha regalato con un suo goal la vittoria al Bologna. Ma la rete di Juwara non è solo un'impresa sportiva, perché ha permesso a una squadra di provincia di battere con un goal di svantag ...