Nastri d'Argento 2020, meno male che c'è stato il bacio 'rivoluzionario' dei coniugi Favino (Di martedì 7 luglio 2020) "Siete bravissimi! è un'edizione a metà tra il Politburo e Giochi senza Frontiere... Laura (Delli Colli, ndr) sei il Gennaro Olivieri e il Guido Pancaldi del Cinema Italiano. E' una edizione difficilissima. E tu, Anna, hai un che di tuca tuca che mi piace tantissimo..." Così Pierfrancesco Favino rompe l'imbarazzo di salire sul palchetto - alquanto tristo - allestito al MAXXI durante la cerimonia di premiazione dei Nastri d'Argento 2020 per ricevere il premio come Migliore attore protagonista ottenuta col ruolo di Bettino Craxi in Hammamet e la serata si rischiara. In una cornice di rigide distanze di sicurezza, microfoni posizionati a mo' di allestimento voce + coristi ai Sanremo anni '60 e con una liturgia spezzata dall'aver reso noti i vincitori un'oretta prima della diretta, l'arrivo di Favino è stata una boccata d'aria.Nastri ... Leggi su blogo

