Napoli, si pensa a Saint-Maximin del Newcastle per l’attacco (Di lunedì 6 luglio 2020) Il Napoli continua a muoversi sul mercato. Dopo essersi ormai assicurato il cartellino di Osimhen, Giuntoli sta avviando dei discorsi col Newcastle per il talentuoso esterno d’attacco Allan Saint-Maximin. Il 23enne è tra i giocatori più richiesti della Premier League e anche squadre blasonate come l’Arsenal si sono fatti avanti, ma i partenopei, stando a quanto riporta il giornale francese Le 10 Sport, ha chiesto informazioni sul giocatore francese di origini guadalupensi al club che ne detiene il cartellino: primo sondaggio, quindi verrà formulata un’offerta, che dovrà essere decisamente ingente. Leggi su sportface

Napoli pensa Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Napoli pensa