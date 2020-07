Napoli, rimborso abbonamenti campionato e Coppa Italia (Di lunedì 6 luglio 2020) Anche in questo periodo in cui i tifosi non hannno la possibilità di essere presenti sugli spalti, il Napoli non dimentica i suoi tifosi e ha cos dato comunicazione su come procedere per ottenere il rimborso per le spese sostenute per abbonamenti e biglietti. “La SSC Napoli – preso atto dei provvedimenti adottati dalle Autorità … L'articolo Napoli, rimborso abbonamenti campionato e Coppa Italia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Anche in questo periodo in cui i tifosi non hannno la possibilità di essere presenti sugli spalti, il Napoli non dimentica i suoi tifosi e ha cos dato comunicazione su come procedere per ottenere il r ...

INFO - Comunicato Stampa della SSC Napoli su rimborso ratei Abbonamenti Stagione 2019/20

La SSC Napoli - preso atto dei provvedimenti adottati dalle Autorità competenti che, a causa dell'emergenza sanitaria in essere, hanno disposto la ripresa del Campionato di Serie A Tim 2019/20 senza l ...

Anche in questo periodo in cui i tifosi non hannno la possibilità di essere presenti sugli spalti, il Napoli non dimentica i suoi tifosi e ha cos dato comunicazione su come procedere per ottenere il r ...La SSC Napoli - preso atto dei provvedimenti adottati dalle Autorità competenti che, a causa dell'emergenza sanitaria in essere, hanno disposto la ripresa del Campionato di Serie A Tim 2019/20 senza l ...