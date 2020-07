Napoli, procedura per rimborso abbonamenti e biglietti Coppa Italia (Di lunedì 6 luglio 2020) Il Napoli ha pubblicato sul suo sito ufficiale la procedura da seguire per ottenere il rimborso delle spese sostenute per abbonamenti e biglietti per le partite disputate a porte chiuse, compresa quella di Coppa Italia contro l’Inter. “La SSC Napoli – preso atto dei provvedimenti adottati dalle Autorità competenti che, a causa dell’emergenza sanitaria in essere, hanno disposto la ripresa del Campionato di Serie A Tim 2019/20 senza la presenza di pubblico – informa i propri tifosi che i ratei non goduti degli abbonamenti alla stagione sportiva 2019/2020, relativi alle gare casalinghe contro SPAL, ROMA, MILAN, UDINESE, SASSUOLO e LAZIO, verranno rimborsati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 88 del D.L. 17 marzo 2020 e s.m.i., convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, tramite emissione di un voucher. Le richieste di emissione dei voucher ... Leggi su ilnapolista

Anche in questo periodo in cui i tifosi non hannno la possibilità di essere presenti sugli spalti, il Napoli non dimentica i suoi tifosi e ha cos dato comunicazione su come procedere per ottenere il r ...

La SSC Napoli - preso atto dei provvedimenti adottati dalle Autorità competenti che, a causa dell'emergenza sanitaria in essere, hanno disposto la ripresa del Campionato di Serie A Tim 2019/20 senza l ...

