Napoli: iniziano le attività estive del progetto PITER al rione Sanità (Di lunedì 6 luglio 2020) rione Sanità: partono le attività estive per i 300 giovani del progetto PITER. Laboratori formativi, giochi, sport, corsi di giornalismo, web radio, cineforum e laboratori di ecologia e sul riciclo degli oggetti. Al via le attività estive programmate nell’ambito del progetto P.I.T.E.R. Dopo tanta trepidante attesa si inizia oggi, lunedì 6 luglio, con un momento dedicato all’Accoglienza dei giovani partecipanti -circa trecento- che saranno accolti e ricevuti dagli operatori e dalle educatrici professionali che li coinvolgeranno in laboratori ludico-ricreativi dedicati proprio oggi alla reciproca conoscenza. Gli incontri saranno ripetuti anche nel corso di questa settimana, precisamente mercoledì 8 e venerdì 10 luglio. Dunque, da oggi in poi e fino al prossimo agosto, bambini e adolescenti del rione Sanità di Napoli avranno modo ... Leggi su 2anews

