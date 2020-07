Napoli in ritiro a Castel di Sangro, l'annuncio: "Accordo per 6 anni, al club 800mila euro!" (Di lunedì 6 luglio 2020) Mauro Febbo, assessore al turismo e allo sviluppo economico della Regione Abruzzo, è intervenuto a Marte Sport Live annunciando, di fatto, l'Accordo per il ritiro estivo del Napoli: "Oggi c’è l’approvazione della de ... Leggi su tuttonapoli

DribblingWorld : RT @DribblingWorld: Ritiro a #CasteldiSangro Possibili date: ??28/29 agosto fino al 10 settembre. L'accordo potrebbe essere pluriennale… - TolliVincenzo : Ritiro Napoli 2020 – L’ass. al Turismo della Regione Abruzzo conferma : “Abbiamo definito l’accordo, il club azzurr… - tuttonapoli : Napoli in ritiro a Castel di Sangro, l'annuncio dell'assessore al turismo: 'Accordo per 6 anni, al club 800mila eur… - titty_napoli : RT @BrunoGalvan85: Accordo raggiunto tra @sscnapoli e la Regione Abruzzo per il ritiro a Castel di Sangro: 6 anni a 800 mila euro. - liberatoferrara : RT @PSN1926: Definite le prime amichevoli a Castel di Sangro @persemprena -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ritiro Napoli calcio - Febbo " Ufficiale il ritiro in Abruzzo per 6 anni" Rete8 Ogni maledetto lunedì – Sì, va bene, Buffon e Messi battono record. Ma il sogno resta vedere Ronaldo giocare col Super Santos

No, Kevin Constant non tornerà a giocare a calcio, il suo ritiro lo scorso gennaio sarà per sempre una ... Nel posticipo al San Paolo contro il Napoli la Roma perde l’ennesima partita (ultima vittoria ...

PD e Italia Viva, accordo raggiunto sui Comuni al voto

PD e Italia Viva correranno assieme nei numerosi Comuni della Provincia che saranno chiamati prossimamente a rinnovare i rispettivi Consigli comunali. La burrascosa trattativa è giunta finalmente al c ...

No, Kevin Constant non tornerà a giocare a calcio, il suo ritiro lo scorso gennaio sarà per sempre una ... Nel posticipo al San Paolo contro il Napoli la Roma perde l’ennesima partita (ultima vittoria ...PD e Italia Viva correranno assieme nei numerosi Comuni della Provincia che saranno chiamati prossimamente a rinnovare i rispettivi Consigli comunali. La burrascosa trattativa è giunta finalmente al c ...