Napoli, Gattuso ammette: “non abbiamo segreti, alleno giocatori forti. La Champions? Non so se ci arrivo…” (Di lunedì 6 luglio 2020) Il Napoli di Rino Gattuso riscatta la sconfitta subita a Bergamo pochi giorni fa e si rilancia in classifica, superando la Roma con il punteggio di 2-1 al San Paolo. Francesco Pecoraro/Getty ImagesUn successo importante per l’allenatore azzurro, che nel post gara si è complimentato con i suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “alleno giocatori forti e a volte bisogna ricordarglielo, ma non abbiamo segreti. Già gli avevo detto dopo la finale di Coppa Italia che dovevamo pedalare. Bisogna creare una mentalità vincente e dobbiamo pensare al noi e non all’io. Insigne? Deve lavorare, deve avere forza nelle gambe, provare a saltare l’uomo. Può fare sempre la differenza e penso che l’abbia capito. A volte vuole giocare sempre, mi guarda storto quando lo levo gli ultimi 25 minuti ma se ne deve fare una ragione.Ma è ... Leggi su sportfair

