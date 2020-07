Napoli, dal 10 luglio riapre la Galleria Borbonica (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La Galleria Borbonica dopo 4 mesi di chiusura a causa dell’emergenza Covid decide di riaprire e di scommettere su Napoli e sulla ripresa del turismo in città. Dal prossimo venerdì 10 luglio, 3 dei 4 percorsi della Galleria Borbonica saranno dunque normalmente visitabili dal venerdì alla domenica e nei giorni festivi con prenotazione obbligatoria. La riapertura avverrà nel rispetto delle misure adottate dal Governo italiano e dalla Regione Campania per contenere la diffusione del covid. Per tutta la durata del tour sarà obbligatorio l’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale di un metro e prima di partire è obbligatoria la sanificazione delle mani (in Galleria Borbonica è a disposizione il dispenser con igienizzante). Sarà controllata la temperatura corporea ... Leggi su anteprima24

HuffPostItalia : Napoli, sfrattata dal Comune a 80 anni muore d’infarto in ospedale - CriticoMilanist : @PianiMino Scusate, ma a noi indipendentemente dal Napoli , ci interessa arrivare davanti alla Roma per i gironi di… - GianForzaNapol1 : RT @TuttoMercatoWeb: ESCLUSIVA TMW - Osimhen a un passo dal Napoli, l'agente: 'Victor deciderà nelle prossime ore' - davidvallejo01 : RT @giaco_iaco: ??#Napoli-#Osimhen, l'ultima parola spetta al giocatore ?? Per @TuttoMercatoWeb ho parlato nuovamente con uno degli agenti… - giaco_iaco : ??#Napoli-#Osimhen, l'ultima parola spetta al giocatore ?? Per @TuttoMercatoWeb ho parlato nuovamente con uno degli… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli dal Napoli, dal 10 luglio a Palazzo Reale in scena ”Una cosa piccola ma buona" AgCult Suicidio a Napoli: 28enne si lancia dal quarto piano, precipita sul tetto del capannone e muore

Un 28enne napoletano si è lanciato dal quarto piano di un edificio su via Traccia a Poggioreale, nell’omonimo quartiere della zona orientale di Napoli. Il giovane è precipitato sul tetto di un capanno ...

Diretta/ Cagliari Atalanta (risultato finale 0-1): vittoria sofferta per gli orobici

Cagliari Atalanta, in diretta dalla Sardegna Arena del capoluogo sardo, si gioca alle ore 19.30 di questa sera, domenica 5 luglio 2020, per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020.

Un 28enne napoletano si è lanciato dal quarto piano di un edificio su via Traccia a Poggioreale, nell’omonimo quartiere della zona orientale di Napoli. Il giovane è precipitato sul tetto di un capanno ...Cagliari Atalanta, in diretta dalla Sardegna Arena del capoluogo sardo, si gioca alle ore 19.30 di questa sera, domenica 5 luglio 2020, per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020.