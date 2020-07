Nacon Connect, è ufficiale: domani verranno presentati 4 giochi inediti e molto altro (Di lunedì 6 luglio 2020) Attraverso un comunicato stampa, Nacon annuncia che la prima conferenza digitale Nacon Connect si terrà nella giornata di domani alle 19:00 orario italiano. E' possibile seguire la diretta attraverso il canale YouTube ufficiale di Nacon.Durante la diretta verranno presentati in totale 10 giochi, tra cui Vampire: The Masquerade - Swansong, il macabro roguelike Rogue Lords e l'action di Cyanide Studios Werewolf: The Apocalypse - Earthblood. Ma le sorprese non finiscono qui: all'interno dell'evento verranno inoltre annunciati ben 4 giochi inediti da non perdere assolutamente.L'appuntamento quindi è per domani 7 luglio alle ore 19:00. Rimanete sintonizzati con noi poiché seguiremo la diretta e non esiteremo a condividere informazioni riguardanti i nuovi giochi.Leggi altro... Leggi su eurogamer

