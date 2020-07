Musumeci: «I sindacati la smettano di proteggere sfaccendati, fannulloni e grattapancia» (Di lunedì 6 luglio 2020) «Covid o non Covid i burocrati lo stipendio lo hanno accreditato sul conto corrente». Ad affermarlo è Nello Musumeci. Parole durissime, quelle del governatore della Sicilia. La maggioranza della burocrazia, e non solo quella regionale, non ha capito che questo è un momento in cui bisogna alzare il sedere dalla sedia e sentirsi protagonisti al traino del carro. Nessuno può girarsi dall’altra parte o fare finta di non aver visto o capito». Musumeci: «Quando vuoi accompagnare qualcuno alla porta…» «Però, se poi ne prendi uno e pensi di accompagnarlo alla porta dal bavero della giaccati trovi i sindacati pronti a fare quadrato attorno a lui e a difenderlo. Tutti abbiamo grande rispetto verso i sindacati se la funzione fosse quella originaria di difendere i diritti dei lavoratori, non degli ... Leggi su secoloditalia

