“Musica immortale”. Il mondo celebra il genio italiano di Ennio Morricone (Di lunedì 6 luglio 2020) Roma, 6 lug – La notizia della morte di Ennio Morricone è su tutte le prime pagine dei principali giornali online di tutto il mondo. Tutti celebrano la scomparsa del grande compositore italiano, ricordando la sua fulgida carriera, elencando i titoli più celebri, dalla collaborazione con Sergio Leone fino alla conquista di Hollywood, i tanti premi internazionali. In queste ore tutti si inchinano al genio musicale romano, conosciuto in tutto il mondo per una serie di composizioni che nate come colonne sonore per i film si sono radicate nella memoria collettiva degli amanti del cinema e della musica come temi immortali, melodie uniche, arrangiamenti ed atmosfere con un marchio di fabbrica inconfondibile. La sua è una “musica immortale“, scrivono. L’anti-divo Dal New York Times al Guardian da Le Monde a Die Welt, tutti i media celebrano “Il ... Leggi su ilprimatonazionale

gennaromigliore : Che magnifico artista. Che musica immortale. Grazie maestro #EnnioMorricone per le emozioni che ha regalato a milio… - Giorgiolaporta : Addio Maestro #EnnioMorricone, ogni amore, poesia, viaggio, avrà come sottofondo la tua #musica immortale. Grazie p… - MarsilioC : Di tante che avresti potuto scegliere, hai deciso di privarci di quella splendida anima di Ennio Morricone, in grad… - Gandalf1948 : RT @IlPrimatoN: Tutti i principali quotidiani del mondo celebrano la scomparsa di Morricone, 'll Maestro' - LiberoP68333298 : Il maestro #EnnioMorricone è morto! La sua musica immortale non si arricchirà più di nuove partiture: a questo ci d… -

Ultime Notizie dalla rete : “Musica immortale”