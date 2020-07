Musa Juwara, il viaggio del gambiano alla ricerca della felicità (Di lunedì 6 luglio 2020) Musa Juwara, una storia di speranza e passione coronata con il gol a San Siro. Lo sbarco in Italia e la sua nuova vita in Basilicata: l’inizio del sogno Cambiare vita non è semplice, soprattutto se non hai nessuno che ti assiste, che ti accompagna nel tuo percorso: questa è la storia di Musa Juwara, classe 2001 del Gambia. Il giovane calciatore, attualmente nelle grazie del Bologna, cambia la propria vita nei mesi estivi del 2016. Dopo giorni disperato in mare sbarca in Italia con un gommone, la terra della sua rinascita. Approda a Messina e continua il suo viaggio fin quando non trova i suoi angeli custodi in Basilicata, a Ruoti. L’allenatore della Virtus Avigliano e la moglie decidono di adottarlo e crescerlo. Finalmente Musa Juwara ha un punto di riferimento. Si fa notare, segna molti gol, incomincia a farsi un nome. Vince un campionato Allievi ma i suoi ... Leggi su zon

