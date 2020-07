Muriel, trascinatore dell’Atalanta: “Puntiamo al secondo posto” (Di lunedì 6 luglio 2020) Cambiando l'ordine dei fattori il risultato non cambia, almeno in casa Atalanta. Tanto turnover scelto da Gasperini per la sfida contro il Cagliari ma l'esito è sempre lo stesso: tre punti e altre vittoria consecutiva ottenuta. Vola la Dea e vola Luis Muriel autore del gol vittoria, questa volta, rispetto al solito, arrivato da titolare nell'undici nerazzurro.Muriel: "secondo posto? Puntiamo in alto"caption id="attachment 987547" align="alignnone" width="654" Muriel (getty images)/captionIntervistato da Sky Sport dopo la vittoria sul Cagliari, l’attaccante dell’Atalanta Luis Muriel ha commentato il momento molto positivo della Dea e le ambizioni di classifica per questo finale di stagione: "Se puntiamo al secondo posto? Noi puntiamo in alto, a tutto quello che possiamo raggiungere", ha detto il colombiano a caldo. E facendo la quadra ha aggiunto: "Abbiamo ... Leggi su itasportpress

zazoomblog : Muriel trascinatore dell’Atalanta: “Puntiamo al secondo posto” - #Muriel #trascinatore #dell’Atalanta: - zazoomblog : Muriel trascinatore dell’Atalanta: “Puntiamo al secondo posto” - #Muriel #trascinatore #dell’Atalanta: - ItaSportPress : Muriel, trascinatore dell'Atalanta: 'Puntiamo al secondo posto' - -

Ultime Notizie dalla rete : Muriel trascinatore Muriel, trascinatore dell’Atalanta: “Puntiamo al secondo posto” ItaSportPress Gomez trascinatore, Gosens bello e impeccabile; per de Roon serata-no

GOLLINI 6,5: Non ha colpe sui gol della Lazio. Ha una maturità e regolarità di rendimento che non conoscevamo, frutto di un lavoro oscuro che fa dire che sia lui il secondo portiere della Nazionale di ...

L’Atalanta fa sorridere Bergamo: poker al Sassuolo con un super Zapata

Nel romanzo “La spiaggia” Cesare Pavese scriveva: “Niente è più inabitabile di un posto dove siamo stati felici”. Questa è stata una delle prime sensazioni che tutti i tifosi hanno provato nella serat ...

GOLLINI 6,5: Non ha colpe sui gol della Lazio. Ha una maturità e regolarità di rendimento che non conoscevamo, frutto di un lavoro oscuro che fa dire che sia lui il secondo portiere della Nazionale di ...Nel romanzo “La spiaggia” Cesare Pavese scriveva: “Niente è più inabitabile di un posto dove siamo stati felici”. Questa è stata una delle prime sensazioni che tutti i tifosi hanno provato nella serat ...