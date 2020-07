Morto Nick Cordero, era malato di Coronavirus da mesi: aveva 41 anni (Di lunedì 6 luglio 2020) A soli 41 anni è Morto l’attore statunitense Nick Cordero. Combatteva da mesi contro il Coronavirus. Sui social lo struggente ricordo della moglie Il Coronavirus ha portato molte vittime in tutto il mondo ed i contagi continuano a crescere. Anche l’attore Nick Cordero si aggiunge alle vittime del Covid-19. Infatti, l’attore statunitense nato a Los Angeles combatteva da marzo la battaglia contro il virus che alla fine lo ha portato via. Da marzo ad oggi la situazione è diventata sempre più grave e si è dovuto ricorrere al coma farmacologico ed all’amputazione di una gamba. Oltre ad aver recitato al cinema in ‘Insospettabili sospetti’, Cordero fece anche televisione ma sopratutto tanto teatro. Moltissimi i messaggi di cordoglio dai personaggi di Broadway. Il più toccante è quello della moglie condiviso su ... Leggi su bloglive

