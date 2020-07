Morto il premio Oscar Ennio Morricone: mondo dello spettacolo in lutto (Di lunedì 6 luglio 2020) Morto nella notte il premio Oscar Ennio Morricone: il musicista si trovava in una clinica romana, a causa delle conseguenze di una caduta. L’intero mondo dello spettacolo piange la scomparsa del grandissimo musicista Ennio Morricone. L’artista, vincitore di innumerevoli premi, è Morto all’età di 92 anni, la scorsa notte in una clinica romana, per le … L'articolo Morto il premio Oscar Ennio Morricone: mondo dello spettacolo in lutto proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

