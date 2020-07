Morto Ennio Morricone, il maestro che mise in musica il cinema (Di lunedì 6 luglio 2020) Da Leone a Tarantino, in 60 anni di carriera ha realizzato 500 collaborazioni e venduto 70 milioni di dischi. Due volte premio Oscar Leggi su ilsole24ore

Agenzia_Ansa : Addio a Ennio Morricone. Il compositore è morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta.… - ilpost : È morto Ennio Morricone: è stato uno dei più grandi compositori di colonne sonore di film del Novecento, aveva 91 a… - Corriere : ?? È morto Ennio Morricone - MgabriellaElle : Un artista immenso?????? Morto Ennio Morricone, le sue musiche da Oscar - lapacechenonho_ : RT @rtl1025: 'A mia moglie Maria il più doloroso addio'. #EnnioMorricone lo sottolinea in un composto e struggente necrologio che si è volu… -