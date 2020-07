Morto Ennio Morricone, il genio delle colonne sonore (Di lunedì 6 luglio 2020) Il genio delle colonne sonore, un musicista colto e raffinato capace di mettere in musica le immagini più belle del cinema mondiale. Questo era Ennio Morricone, premio Oscar alla carriera, Morto a 93 anni per le conseguenze di una caduta che gli aveva procurato la rottura del femore. In un nota rilasciata dalla famiglia si spiega che "il Maestro ha salutato l'amata moglie Maria che lo ha accompagnato con dedizione in ogni istante della sua vita umana e professionale e gli è stata accanto fino all'estremo respiro, ha ringraziato i figli e i nipoti per l'amore e la cura che gli hanno donato. Ha anche dedicato un commosso ricordo al suo pubblico dal cui affettuoso sostegno ha sempre tratto la forza della propria creatività. I funerali di Ennio Morricone si terranno in forma privata "nel rispetto del sentimento di umiltà che ha sempre ispirato gli atti della sua ... Leggi su panorama

