Morte Morricone, a Buonabitacolo la sua musica per le strade (Di lunedì 6 luglio 2020) Vicoli e stradine del piccolo comune di Buonabitacolo, nel Salernitano, invasi dalla musica di Ennio Morricone, nel giorno della sua scomparsa. Il sindaco, Giancarlo Guercio, con la collaborazione del parroco, alle 12 in punto, ha fatto trasmettere la colonna sonora di ‘Mission’ attraverso i megafoni del campanile della chiesa. “Un gesto assolutamente doveroso per quello che è stato ed è il maestro Ennio Morricone, quello che amiamo definire la voce di Dio”, spiega all’AGI il primo cittadino. Con il premio Oscar, negli anni, aggiunge, si è creato un legame a distanza “anche grazie alla sensibilità dei maestri di musica di Buonabitacolo” che hanno sempre riproposto i suoi capolavori durante le manifestazioni. Difatti, nella cittadina del Vallo di Diano sono state diverse le iniziative musicali organizzate negli anni ... Leggi su ildenaro

