Morte Lino Apicella, rubato il regalo che il poliziotto fece al figlio prima di morire (Di lunedì 6 luglio 2020) Un nuovo dolore ha colpito la famiglia di Pasquale Apicella, il poliziotto morto nell’aprile scorso a causa di alcuni malviventi che, a bordo della loro auto, si sono scontrati contro la sua volante in un tentativo di fuga. La moglie di Apicella ha infatti denunciato il furto di molti beni che la coppia teneva nel garage della loro casa, tra cui un oggetto, regalato da Apicella al figlio, che aveva un forte significato per la coppia. rubato il regalo fatto da Lino al figlio prima di morire Pasquale Apicella aveva regalato al figlio un piccolo kart, rimodificato affinché il figlio, ancora molto piccolo, potesse utilizzarlo. Lo racconta Giuliana, moglie di Lino, a Fanpage: “Era stato modificato da mio marito perché nostro figlio non arrivava a mettere i piedini sui pedali e quindi lui aveva fatto fare una modifica in modo che lui potesse ... Leggi su thesocialpost

La moglie di Lino Apicella, la signora Giuliana, ai microfoni di Fanpage.it: “Il go kart era stato modificato da mio marito perché nostro figlio non arrivava a mettere i piedini sui pedali e quindi lu ...

