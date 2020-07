Morricone, il necrologio lasciato prima di morire: «A mia moglie il più doloroso addio» (video) (Di lunedì 6 luglio 2020) “Io Ennio Morricone sono morto”. Inizia così, con un colpo di genio qual era il celebre compositore, il necrologio scritto di suo pugno da Ennio Morricone. E lasciato prima di morire. Lo ha diffuso l’avvocato Giorgio Assumma. E sono speciali le parole che Ennio Morricone dedica alla moglie: “A mia moglie va il più doloroso addio”. “Io Ennio Morricone sono morto. Lo annuncio così – c’è scritto nel testo vergato dal compositore – a tutti gli amici che mi sono sempre stati vicini e anche a quelli un po’ lontani che saluto con grande affetto, impossibile nominarli tutti”. ”Ma un ricordo particolare – continua Morricone nel necrologio – è per Peppuccio e Roberta, amici fraterni molto presenti in questi ultimi anni della mia vita. C’è solo una ragione che ... Leggi su secoloditalia

M16dicembre1899 : RT @Corriere: «Funerali privati perché non voglio disturbare»: Morricone si era già scritto il necro... - heavybased : RT @LiaCapizzi: 'Non voglio disturbare' Ennio Morricone si è scritto il suo necrologio. Maestro di musica e di vita: in poche righe la gra… - Valentinamn92 : RT @rtl1025: 'A mia moglie Maria il più doloroso addio'. #EnnioMorricone lo sottolinea in un composto e struggente necrologio che si è volu… - SecolodItalia1 : Morricone, il necrologio lasciato prima di morire: «A mia moglie il più doloroso addio» (video)… - chiocciolina88 : RT @ilpost: Il necrologio che Morricone si è scritto da solo -