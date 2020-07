Monza, test a giocatori e staff: tutti negativi al primo giro di tamponi (Di lunedì 6 luglio 2020) Non risultano soggetti positivi al coronavirus nel Monza. Il club lombardo è stato sottoposto al primo giro di esami: i giocatori, il tecnico Cristian Brocchi e il suo staff, testati nelle giornate di giovedì e sabato, hanno riscontrato tamponi negativi. Tra due giorni avverrà un secondo esame sierologico per accertarsi delle condizioni dei membri del club di Berlusconi. Nel frattempo il Monza si è radunato mercoledì scorso per iniziare a preparare il prossimo campionato di Serie B. Leggi su sportface

Riparte ufficialmente oggi l’attività delle nazionali azzurre giovanili, impegnate nel primo collegiale di questa stagione, fino ad ora fortemente condizionata dalla pandemia del Covid-19. In giornata ...

F.Renault Eurocup

Saranno diciotto i piloti che prenderanno parte all'appuntamento inaugurale della Formula Renault Eurocup 2020 a Monza. La complicata situazione globale ha portato grossi cambiamenti rispetto ai test ...

