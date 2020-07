Monreale, chiude Perna: il “Re dello Street Food” siciliano (Di lunedì 6 luglio 2020) Dopo 80 anni di attività ha chiuso la storica friggitoria della famiglia Perna di Monreale, un’istituzione dello Street food siciliano nella cittadina normanna. La storica “Antica Friggitoria del Canale”, da tutti conosciuta come la “friggitoria Perna” ha abbassato le saracinesche nelle scorse settimane. Da due generazioni la famiglia Perna si è dedicata alla vendita di pani chi cazzilli, pani chi panelli, pani ca meusa e non solo. Chi non ha mai mangiato i raschiatura di Perna? Oppure i mitici panini con l’insalata? Con poche lire prima e oggi con pochi euro, si potevano comprare specialità fritte in un locale dall’aspetto essenziale in cui si poteva assaporare l’autenticità e la semplicità del cibo da strada di Sicilia. Questa mattina a Monreale i fratelli Perna hanno ricevuto lo stemma del Comune di ... Leggi su direttasicilia

