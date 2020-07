Milano, minuti di terrore in un bar: marocchino aggredisce una donna con i cocci di bottiglia (Di lunedì 6 luglio 2020) Grande paura in un bar di Milano. Un marocchino di 41 anni è stato denunciato dopo aver aggredito la titolare del locale di via Brenta, intorno a mezzanotte. Tutto ha avuto inizio quando la donna, 40 anni, non ha voluto servire da bere all’immigrato. L’uomo, infatti, era giù parecchio ubriaco. L’aggressione violenta del marocchino A quel punto hanno avuto inizio minuti interminabili per le vittima. Il marocchino, quarantunenne, l’ha infatti colpita al braccio destro con dei cocci di bottiglia. Poi ha danneggiato la vetrina del bar. Una situazione di forte pericolo per la donna. Fortunatamente sono intervenuti i carabinieri, che hanno bloccato l’aggressore e l’hanno accompagnato all’ospedale San Paolo, da cui è stato dimesso con sette giorni di prognosi per trauma cranico e ferite alle mani. La vittima è finita al ... Leggi su secoloditalia

