Milano, il Teatro alla Scala riapre al pubblico dopo 133 giorni per quattro concerti. Sul palco anche Luca Salsi, Beatrice Rana e Francesco Meli (Di lunedì 6 luglio 2020) All’inizio della pandemia, la sua chiusura era stato il simbolo dello tsunami che aveva travolto Milano: ma dopo 133 giorni di silenzio, il Teatro alla Scala torna a riempirsi di musica e di persone, con quattro concerti da camera straordinari. Si riparte “un passo alla volta”, nell’attesa della programmazione autunnale, che si aprirà con la Messa da Requiem diretta dal Maestro Riccardo Chailly. Il primo passo, in realtà, era stato compiuto lo scorso 20 giugno con la ripartenza del Museo Teatrale. Da stasera però il pubblico potrà nella sala del Piermarini. Ad inaugurare i concerti un ospite fisso della Scala: il baritono Luca Salsi, protagonista di due Prime, Andrea Chénier e la più recente Tosca. Accanto a lui la pianista Beatrice Rana, classe 1993, già cavaliere della Repubblica e fondatrice del Festival ... Leggi su ilfattoquotidiano

Affaritaliani : Teatro alla Scala, al via il mini-ciclo di riapertura - PegasoNews : CLAUDE MONET “THE IMMERSIVE EXPERIENCE”, DAL 1 AGOSTO AL 13 DICEMBRE 2020 AL TEATRO ARCIMBOLDI DI MILANO… - sigma_tao : la divina commedia insegna purtroppo il teatro musica musei opera del passato milano la scala il 26 dicembre la pri… - MUDIMilano : RT @artalks_net: SI REPLICA!! QUESTA VOLTA NON MANCATE!! giovedì 9 luglio nella storica cornice del @MUDIMilano Museo Diocesano di Milano?… - MusicTvOfficial : A seguito della chiusura della venue, il concerto dei @cityofthesun previsto al Serraglio di Milano giovedì 18 febb… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Teatro

Il Fatto Quotidiano

Sulla impraticabilità del vivere la cultura “soltanto” digitalmente non c’è discussione, ma la crisi pandemica ha mostrato quanto forte sia l’esigenza, per le organizzazioni culturali, di strutturare ...E’ immaginato come un Padiglione Teatro Italia il 48. Festival Internazionale del Teatro firmato dal Direttore Antonio Latella, un’esposizione di artisti italiani in scena dal 14 al 25 settembre a Ven ...