Milano: giovane 25 enne arrestato per spaccio a Melzo (Di lunedì 6 luglio 2020) E’ stata una soffiata a mettere i carabinieri di Cassano D’Adda sulle tracce del giovane pusher che era ancora incensurato. Così una volta informati hanno effettuato una perquisizione a sorpresa in casa del ragazzo a Melzo, Milano, nella notte tra Domenica e Lunedì. Nell’abitazione erano presenti l’accusato e altri 3 ragazzi che secondo i carabinieri sono consumatori di erba. Durante il blitz sono stati trovati marijuana per 5000 euro, un bilancino di precisione, il materiale per il confezionamento e 700 euro in contanti presumibilmente guadagnati illecitamente con lo spaccio. Il ragazzo è stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, processato per direttissima nella mattinata di Lunedì 6 luglio e posto agli arresti domiciliari. Gli altri ragazzi sono stati segnalati alla ... Leggi su italiasera

