Milan, Theo Hernandez: «Il Real Madrid mi ha cambiato la vita» – FOTO (Di lunedì 6 luglio 2020) Sul proprio profilo Twitter Theo Hernandez ha ricordato il giorno del suo ingaggio con il Real Madrid che ha dato una svolta alla sua carriera Il terzino del Milan, Theo Hernandez, ha voluto così ricordare il suo ingaggio con il Real Madrid: «Firmare per il Real Madrid mi ha cambiato la vita. Mi ha permesso di competere ad altissimo livello, di arrivare fino a qui. È stata una tappa importante della mia carriera, che mi ha aiutato a essere il giocatore che sono oggi nel Milan». 3️⃣ años de mi presentación con @RealMadrid. Importante etapa en mi carrera que me ayudó a ser el jugador que soy hoy en el @acMilan #Yesterday #TBT pic.twitter.com/Q2Dbf0h5l9 — Theo Hernandez (@TheoHernandez) July 6, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

