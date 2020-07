Milan-Juventus, Pioli ci crede: “questa è finalmente la mia squadra. Ibra? Il migliore che abbia mai allenato” (Di lunedì 6 luglio 2020) La vittoria conquistata all’Olimpico contro la Lazio è ormai il passato, il Milan è già chiamato a voltare pagina in vista della super sfida di domani contro la Juventus. Getty ImagesUn match intrigante che potrebbe far compiere ai rossoneri il definitivo salto di qualità, magari battendo la capolista e allungando la propria striscia positiva. Intervenuto in conferenza stampa, Pioli ha ammesso: “dovremo eccellere in tutto, perché giochiamo contro i migliori. Però direi che sì, questo è il mio Milan. In passato non ci eravamo riusciti con la continuità e la precisione che stiamo avendo in queste partite. Stiamo riuscendo a mettere in campo tutto quello che prepariamo durante la settimana. So di avere una squadra di qualità, degli ottimi giocatori e tanti professionisti. Gli allenamenti di oggi e ... Leggi su sportfair

juventusfc : ???? Segui la Juve live e in esclusiva su @DAZN_IT ?? Milan v Juventus ?? martedì 7 luglio h 21.45 ??… - forumJuventus : #MilanJuve, domani ore 21,45. Formazione GdS: 'Sarà 4-3-3 con in attacco Bernardeschi, Higuain e Ronaldo. Centrali… - news24_napoli : UFFICIALE – Serie A, gli arbitri del martedì: fischietto ‘napoletano… - Mediagol : VIDEO #Lazio-#Milan, i biancocelesti crollano all'Olimpico: Theo Hernandez e Rebic puniscono Inzaghi… - sportli26181512 : Guida arbitra Milan-Juve, Maresca per Lecce-Lazio: (ANSA) - ROMA, 06 LUG - E' Marco Guida, di Torre Annunziata, l'a… -