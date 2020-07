Milan-Juventus, Pioli alla vigilia: “Le motivazioni ci porteranno ad esprimere il massimo” (Di lunedì 6 luglio 2020) Stefano Pioli ha parlato alla vigilia del big match della trentunesima giornata di Serie A 2019/2020 tra Milan e Juventus. In conferenza stampa il tecnico rossonero ha mostrato fiducia in vista di domani: “Le motivazioni ci porteranno a superare le difficoltà e ad esprimere il massimo con la Juve. Dobbiamo fare tutto bene, perché giochiamo contro una squadra che negli ultimi anni sta vincendo tutto, dobbiamo esprimerci al massimo. Come sta Calhanoglu? Allenamenti di oggi e domani decisivi, si è contratto il polpaccio, mi auguro possa essere disponibile”, ha dichiarato Pioli. Su Ibrahimovic: “La condizione non può che migliorare – ha detto – e lo può fare attraverso le partite. Mi auguro che possa salire il minutaggio e il livello di prestazione. Ha giocato 45 minuti con la Lazio e 20 con la Spal, spero che la sua ... Leggi su sportface

juventusfc : ???? Segui la Juve live e in esclusiva su @DAZN_IT ?? Milan v Juventus ?? martedì 7 luglio h 21.45 ??… - forumJuventus : #MilanJuve, domani ore 21,45. Formazione GdS: 'Sarà 4-3-3 con in attacco Bernardeschi, Higuain e Ronaldo. Centrali… - sportface2016 : #MilanJuve - Le parole di #Pioli alla vigilia - DomenicoAC1899 : RT @CalcioFinanza: Il #Milan lancia l’iniziativa “speaker per un giorno” contro la #Juventus - Don_Milano1 : RT @CalcioFinanza: Il #Milan lancia l’iniziativa “speaker per un giorno” contro la #Juventus -